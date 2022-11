On reste dans le monde de l’entreprise cette semaine avec le podcast Cash Out, mais cette fois-ci l'angle de discussion est le ventre d'une entreprise du point de vu du vendeur.



Pitch du numéro diffusé 1 :



1997. La France n'est pas encore championne du monde et nos sonneries de téléphone sont ridicules. "Si on pouvait mettre les Daft Punk comme sonnerie de téléphone mobile, ça serait génial !". L'idée est née. A 23 ans, notre invité du jour, Stéphane Bohbot, ingénieur du son de formation, développe LA technologie qui a fait entrer nos chansons préférées dans nos Motorola Startac et autres Nokia 3310.

Voici les différents liens où vous pouvez retrouvez ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !