Grand écart avec la semaine dernière avec un podcast plutôt musique Hip-hop/RAP, cette semaine on vous propose un numéro de 40 nuances de Next.

Le pitch générale du podcast est le suivant :



Bienvenue dans le monde des champions de la Tech Française et de ses entrepreneurs du palmarès Next40.

Parce que nous avons besoin de modèles pour grandir, nos invités partagent les clés de leurs succès, les écueils par lesquels ils sont passés, leurs problématiques, leurs ambitions et leurs visions pour le monde et leurs marchés.

40 nuances de Next c'est aussi un podcast qui découvre l'homme ou la femme derrière l'entreprise, qui tâche de comprendre les ressorts qui ont construit l'invité.e, ses choix et donc sa réussite.

Le Next40 est un label créé en 2019 par le gouvernement français pour soutenir et promouvoir 40 jeunes entreprises françaises qu'il considère comme prometteuses et susceptibles de devenir des leaders technologiques. Il ne s'agit pas d'un indice boursier.

Mais c'est quoi le palmarèsD'après wikipédia 1 Pour ce numéro 2 les deux co-animateurs Olivier Mathiot et Thomas Benzazon sont en interview avec Loïc Soubeyrand - le fondateur de Swile.Voici les différents liens où vous pouvez retrouvez ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 3 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !