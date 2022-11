Nouvelle semaine, nouvelle découverte de production audio. Après le monde culinaire de la semaine dernière, je vous propose de découvrir samedi 12 novembre 2022 à 20h un podcast sur le monde de la musique avec Je retourne le POT pour être au TOP.



Les membres de ce podcast ont proposé de vous faire découvrir l'épisode 3 1 avec un focus sur le rapeur NEKFEU. Le pitch général du podcast est le suivant :





Dans ce podcast on parle de musique, essentiellement de Hip Hop.

Un mouvement de notre génération qui décrit les maux et les joies de la société.

Dans cet épisode, accompagné de Paul, Bokar, Othmane et Baptiste :

On débat , on joue et on partage nos sons du moment.

News, coups de cœur, extraits de musique et focus, sont les éléments de ce podcast.Voici les différents liens où vous pouvez retrouvez ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !