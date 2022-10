Alors, vous êtes bien remis de ce long numéro de la semaine passée ? Pour samedi 29 octobre 2022 à 20h, je vous propose quelque chose d'encore différent (promis, ce n'est plus du jeux vidéos) avec La tête dans le cerveau :



Vous allez pouvoir découvrir les numéros 210 à 215 1 2 3 4 5 6 de ce podcast qui traite du cerveau, apprendre en commettant des erreurs délibérément, la temporalité, ou encore le sens de l'orientation, sont d'autant de sujets que vous allez pouvoir découvrir grâce à Christophe Rodo.



Le pitch général est le suivant :



La Tête Dans Le Cerveau est un podcast hebdomadaire qui à travers l'actualité de la recherche scientifique, des études de cas surprenantes et des histoires fascinantes invite à découvrir les mystères et les secrets du cerveau tout en ouvrant à la réflexion sur la science et la recherche. Les chroniques sont écrites et animées par Christophe Rodo, neuroscientifique et communiquant scientifique, puis sont mises en ligne avec du contenu additionnel, les références ayant servies à l'écriture et des conseils de lecture pour approfondir les sujets des épisodes sur Cerveau en Argot (https://cervenargo.hypotheses.org). La Tête Dans Le Cerveau est en partenariat pour sa diffusion avec la Fédération française des sciences de la cognition, The Conversation et Ouest-France.

Voici les différents liens où vous pouvez retrouvez ce podcast :Vous retrouvez sur cette page 7 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !