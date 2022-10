Cette semaine, Podcasts & Fictions vous propose de découvrir à nouveau un podcast sur les jeux vidéo, mais cette fois-ci, dans un format très très très long. Car c'est également ça le podcast, il peut y avoir des numéros d'une heure, de deux, et parfois même de presque 5h.



Et c'est le cas avec ce numéro 1 de Level max :





Ooh, yeah! All right!

Alright.

We're jammer

I wind a jammer wid you

We're jammer', jammer,

And I hope you like jammer', too.

En voilà un numéro qui sent bon l'été et les vacances qui approchent. Terry, Tmdjc, Parker, Kriss, Nostal et Wellcook on enfilé leur plus beau banana hamac et ont filé le temps d'un week-end direction Berck sur mer pour faire bronzette sur une magnifique plage de galets. Sur place ils ont retrouvé Jordi de dotemu et keikun qui est employé par le Conseil régional pour faire office de phare avec sa veste verte. Histoire de garder la forme une bonne partie de frisbee endiablée est venue conclure ce magnifique week-end marqué par la consommation abusive de rhum local typique du pas de Calais et de coups de soleil.

Ce mois ci ce sont Windjammers 1, remaster et Windjammers 2 qui sont à l'honneur, on est revenu sur leur création.

Enjoy c'est Level MAX !!

Rendez-vous samedi à partir de 20h pour une longue soirée placée sous le signe de Windjammers !Voici les différents liens où vous pouvez retrouvez le podcast:Vous retrouvez sur cette page 2 toutes les diffusions passées et futures.Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !