Place au jeux vidéos cette semaine dans Podcasts & Fictions, c'est le podcast Just for games qui est en diffusion samedi 15 octobre 2022 à 20h.



Le pitch de ce numéro 1



C’est l’été ! ☀️ Plutôt que de prendre des coups de soleil, on se réfugie en intérieur et on dose l’arcade ! Notre Podcast Gaming part en mode Arcade dans ce numéro spécial ! Découvrez des pépites cachées ou les indispensables pour être Arcade Perfect dans cet épisode, toujours avec des actualités, coups de cœur gaming, tests de jeux en tous genres, découvertes musicales et bien d’autres surprises ! Présenté par nos podcasteurs vacanciers mais au top de leur forme : Tmdjc et Terry !

