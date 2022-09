Comment définir le podcast Les Yeux Clos ? Et si vous fermiez les yeux, et que vous vous laissiez emporter par les musiques, extraits de film, ainsi que par les paroles de parfait inconnu, pour un voyage ? Un voyage qui n'a d'autre but que le dépaysement, l'imagination, le vagabondage. Voilà. Fermez les yeux, le voyage commence.





Dans tous les cas, voilà ce que dit l’article lié à ce numéro 1 :

À la manière de Georges Perec, j'ai demandé des dons de souvenirs. Iels ont répondu. Et c'est très beau. Listes des sources utilisées : https://bit.ly/3E4wDFu

Car demain à 20h , vous fermerez vos yeux et vous vous souviendrez que tant de belles choses.