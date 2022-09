Une nouvelle émission sur la grille des programmes de RADIOM ? Non, vous ne rêvez pas, c'est bien de cela dont il s'agit !

Podcasts & Fictions est proposée en partenariat entre l'association BadGeek 1 — qui est liée au monde du podcast depuis 2010 — et des radios. BadGeek cherche des productions audios (podcast et fiction) et les radios les diffusent sur leur bonnes ondes.

Le principe ? Simplement la découverte d'émissions et d'histoires réalisées avec le cœur, mais avec des formes et des fonds différents.



Cette année, RADIOM s'ajoute à la fête en diffusant la sélection le samedi à 20h.



Et samedi 10 septembre 2022 à 20h, vous allez découvrir Questions de droit.

Deux fois par mois, Me Brigitte BOGUCKI traite une question liée aux droits des familles.



Dans cet épisode 2, il s'agit de la gestion des vacances des enfants lorsque les parents sont séparés.



Bonne découverte, et à la semaine prochaine pour quelque chose de totalement différent !