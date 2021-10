On en avait déjà parlé la semaine dernière avec la Pologne et le Polexit, on va remettre ça avec la France et le Frexit : En quoi ça consiste ? Est ce-que c’est dangereux ? Faut-il aussi sortir de l’OTAN ?



L’émission politique et satirique pleine de débats va parler aussi d’autres sujets comme :

la ministre du logement et l'habitat individuel

la fin de la distanciation physique à La Mecque pour les fidèles vaccinés

le Chèque Carburant à l'heure de la flambée des prix

Amazon accusé de copier des concurrents

Lady Di

les tensions France / Algérie

Et les sujets oubliés de la semaine dernière :Et si on parlait aussi de sous-marins australiens dans des contrats américains volés à la France ? Ou l'inverse, on ne sait plus.