Les Gaulois Réfractaires se convertissent !

Les Gaulois Réfractaires, épisode 15 : mardi 5 octobre 2021 à 20:30, on parle de l'Islam. Religion très critiquée en ce moment (relire et réécouter Le Zob !), objet de nombreux fantasmes. Est-elle compatible avec la République ? Quel est son lien avec la théorie du Grand Remplacement ? Est-elle intrinsèquement liée au jihâd (جهاد) ?

L’émission politique et satirique pleine de débats va parler aussi d’autres sujets comme :

Les sondages des présidentielles, pronostics pour le second tour

Bernard Tapie décédé, héros ou escroc ?

Le bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité

La fin du port du masque en primaire

Le complot autour de Lady Di

Les tensions France / Algérie

La pédophilie dans l'Église Catholique, et le rapport à sortir

Ce soir, on va parler de toute l’actualité récente ou pas, comme par exemple les USA et leurs fameux sous-marins australiens.Rendez-vous mardi 5 octobre 2021 à 20:30 , avec avec moi, FaB Hoggins! à la réalisation et à la co-animation, avec Alex et Sabiane , et peut-être d’autres. Tout ça c’est sur radiom.fr , sur le chat de RADIOM , ou par téléphone au 09 74 76 81 81 (prix d'un appel local depuis un fixe en France métropolitaine).