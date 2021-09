Les Gaulois réfractaires sous CBD !

Ce mardi soir on parlera de CBD et de cannabis (doit-ont légaliser, dépénaliser, ou ne rien faire du tout ?), des 30 km/h dans plus de 200 villes, du ministre afghan devenu livreur de pizza, du prix du gaz et des cigarettes...

L’émission politique et satirique pleine de débats va parler aussi de Jean-Marie Le Pen et de son nouveau dérapage antisémite. Bref, ce soir on va parler de toute l’actualité, récente ou pas, comme par exemple un buraliste qui vole un ticket gagnant de 500 000 euros, ou des soignants épinglés pour avoir consulté le dossier médical du Président de la République, de Cédric Chouviat, de sa mort et de la non-suspension des policiers, ainsi que la lettre de Darmanin aux familles.



C'est mardi 7 septembre 2021 à 20:30, c’est avec moi, FaB et Hoggins! à la technique et à l'animation, comme Alex et Sabiane, et peut être d’autres. Tout ça c’est sur radiom.fr, vous pouvez chatter sur le chat de RADIOM ou même appeler pour proposer des sujets ou autres au 09 74 76 81 81 (prix d'un appel local depuis un fixe en France métropolitaine) .