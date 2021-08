Shooter : Cartes

C'est l'heure du dududududududududududududududududuel

Si cette phrase vous dit quelque chose, c'est que vous avez connu et/ou regardé le dessin animé YuGiOh!.

Et il en sera question justement des cartes, mais pas n'importe lesquelles.

Pour ce Shooter Summer Edition, nous vous parlerons des TCG 1, ou en français des JCC (pour Jeux de Carte à Collectionner).



Comme à notre habitude, notre brochette d’experts sera présente pour vous présenter ces morceaux de cartons, les principales collections, le "renouveau" des cartes ou encore du système de gradation.



Si vous aussi vous souhaitez partager votre amour des teucars en toncar 2, vos coups de cœur et/ou de gueule, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « 📞 L'ApérOriginal•e », en direct live sur le chat de RADIOM, ou encore sur Twitter : @ApérOriginale.





Préparez vos meilleurs decks 3, gardez vos boosters 4 en première édition dans un très bon état et vos plus belle carte sous sleeve 5, on vous donne rendez vous demain à 14h à bataille ville RADIOM



Et histoire de faire comme les autres, puisque c'est tendance, ou s'ouvrira des boosters en direct live sur Twitch 6 après l’émission, voire même pendant. On est trop des oufs !