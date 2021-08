Les Gaulois réfractaires sans puces !

Mardi soir, on parlera du manque de puces pour les téléphones tablettes et ordinateurs !

L’émission politique et satirique pleine de débats Les Gaulois Réfractaires va parler aussi de Bayer-Monsanto. Bref, ce soir on va parler de toute l’actualité récente ou pas, comme par exemple le Passe Sanitaire qui risque de faire un flop si tous les restaurateurs et autres refusent de vérifier parce qu’ils ont autre chose à faire que de faire la police à l’entrée de leurs établissements.



Mais aussi de la jungle de Calais dont on coupe les arbres pour que les migrants reculent dans la forêt ou s’en aillent tout simplement, des feux incontrôlables en Grèce, de Cédric Chouviat, de sa mort et de la non suspension des policiers, ainsi que la lettre de Gérald Darmanin aux familles.



Rendez-vous mardi 10 août 2021 à 20:30 avec moi, FaB, Hoggins! à la réalisation, et qui sera aussi animateur, comme Alex et Sabiane et peut-être d'autres.