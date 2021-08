Les Gaulois Réfractaires VS l'Intelligence Artificielle

Mardi soir, on parlera IA et comment on va s'en sortir de ce merdier avant la fin de notre civilisation !

L’émission politique et satirique pleine de débats va parler aussi du MEDEF qui contrôle l’Union Européenne grâce à ses lobbys ultra puissants. Bref ce soir on va parler de toute l’actualité récente ou pas, mais aussi :





du Passe Sanitaire qui devrait passer devant le conseil constitutionnel ;

de Pfizer et Moderna qui augmentent les prix des vaccins ;

de l'autoroute Castres-Toulouse qui revient d’on ne sait où ;



de l'espionnage entre l’Allemagne et la Chine mais aussi de la Russie ;

des caricatures de Macron en Nazi.

Bref, c'est mardi 3 août 2021 à 20:30 , c’est avec moi FaB et comme réa Hoggins! qui sera aussi animateur, comme Alex et Sabiane et peut-être d’autres. Tout ça, c’est sur radiom.fr , vous pouvez chatter sur le chat de RADIOM ou même appeler pour proposer des sujets ou autres au 09 74 76 81 81 (prix d'un appel local depuis un fixe en France métropolitaine)