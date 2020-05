Jamais deux sans trois pour l'ApérO

Pour ce mois de mai qui prend fin, l'ApérO vous propose son numéro 20.3, toujours issu de la même session d’enregistrement de mars.



Comme le feu vert du retour au studiom n'est toujours pas visible, on vous propose ce numéro.



Pendant un peu plus de deux heures, on fait un programme quasi non-habituel, on déguste des bières plus ou moins bonnes, on pose des questions plus ou moins connes, mais surtout, on "débat" sur les fake news et ça nous passionne.



Du coup, ça hausse le ton, ça ne se comprends pas, c'est un peu de mauvaise foi, mais c'est toujours dans la bonne humeur la plus totale.



Et... c'est tout. Oui parce qu'un seul débat, on a trouvé que c’était suffisant pour ce dernier numéro, pour ce week-end d'annonce et de questionnement. Et de "et maintenant ?".



On clôt cette session avec une version acoustique de "The run" du groupe "The Inspector Cluzo".



Et pour le reste ? Bah on verra le mois prochain. Et les 5 ans du podcast.



En attendant, vous pouvez nous retrouver samedi 30 mai 2020 à 14:00 sur les bonnes ondes de RADIOM !