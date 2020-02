Shooter : Séries TV

Vous vous rappelez de ce moment, calé au fond du canapé, avec des proches ou même en solo, à regarder par la petite lucarne ?



Cet instant hors de l'espace et du temps, ou les diagonales et les horizontales sont contrôlées par une autre personne — ou disons-le clairement, par une autre entité. Comme si la vérité était ailleurs.



Avec nos experts es vidéo, Azertoff, Gandalf81 et Hazto, nos hommes en noir à nous, on vous dira si tous cela est au-delà du réel, ou chez les filles d'à coté.



Si vous aussi vous souhaitez partager vos séries TV, vos coups de cœur et/ou de gueule, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de « 📞 L'ApérOriginal•e », en direct live sur le chat de RADIOM, ou encore sur Twitter : @ApérOriginale.



Prenez rendez-vous avec l'agence Acapulco, destination le studiom samedi 29 février 2020 à 14:00. Et n'oubliez pas de souscrire à l'assurance tous risques en cas de désistement. Ou de vous le tatouer à même votre corps pour nous rejoindre !