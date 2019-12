Le chamanisme est une pratique spirituelle ancestrale centrée sur la méditation entre les hommes et les esprits de la nature, les défunts, les malades à guérir, les enfants à naître, la communication avec les dieux...



Je vous parlerai, ce vendredi soir, de l'origine du chamanisme et de sa philosophie, et ce ne sera que le début d'une série d'émissions d'Hiza Zen sur cette thématique aussi passionnante qu'envoûtante !



Alors rendez-vous vendredi 20 décembre à 19h, chers auditeurs !