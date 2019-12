Vendredi 13 !

Alors, superstitieux ? Y croyez-vous ?



Et si oui, plutôt craintifs ou au contraire confiants et contents ?



Je reçois, pour l'émission Hiza Zen, des invités surprise qui partageront avec nous leurs croyances et leurs expériences.



Je vous attends sur le chat ce vendredi soir à partir de 19h pour une émission aussi chaleureuse qu'animée !