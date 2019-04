Les cinq blessures et leur guérison, suite et fin !

Retrouvez-moi ce soir avec Pascal pour la suite de notre émission sur les cinq blessures qui nous empêchent d'être pleinement épanouis (lire et réécouter Les cinq blessures de l'âme et Les cinq blessures et leur guérison). Nous vous parlerons en détail, comme la dernière fois, de ces blessures, de leurs caractéristiques et de comment entreprendre une bonne démarche de guérison.



Rendez-vous ce soir avec Hiza Zen à 19h !