L'action solidaire

On vous gâte chez les Passeurs de Bougnettes en ces temps pluvieux ! Une fois de plus, nous mettons à l'honneur des personnes désireuses de faire bouger cette Société.



Nous recevons donc les membres de l'association Onenvit, un mouvement solidaire qui existe officiellement depuis le mois d'avril 2018 mais qui couve depuis quelques années déjà dans la tête de ses créateurs.

Et je dois vous dire que ça fait plaisir de rencontrer des bonnes volontés d'un jeune âge qui, par leurs envies et leurs motivations, sont entrain de mettre sur pied une plateforme unique qui facilitera la mobilisation autour de causes nobles ainsi que le lien social.



Je ne vous en dis pas plus ! Retrouvez-nous jeudi 18 octobre de 21h à 22h sur www.radiom.fr !



