Partez détendu !

Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous lisez ce message !



Qu’entends-je ? Vous ne savez pas quoi faire de votre soirée ? Ne vous inquiétez pas, j'ai LA solution.



Et oui ce soir l'équipe de L'Aparté-Détente sera présente sur les ondes de RADIOM de 20h à 22h. Nous débattrons autour d'actualités et de thématiques diverses tout au long de l'émission.



Les animateurs sont chauds et n'attendent que vous !