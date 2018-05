Remèdes de Grand-Maman

Qui n'a pas utilisé un jour un remède de grand-mère pour soigner un rhume, une verrue ou une bronchite ? Nos mamies sont porteuses de bien des secrets de beauté dont nous ignorons souvent l’existence jusqu'à ce qu’elles nous en parlent. Elles connaissent et détiennent des remèdes contre ces maux qui nous gâchent bien souvent la vie et qui, à défaut d’être chimiques, sont bien efficaces à bien des égards.



Ces préparations 100% naturelles souvent confectionnées à partir de plantes, étaient omniprésentes à l'époque de nos grands-mères avant l'arrivée massive des médicaments... On en parle dans Hiza Zen ! À vos grimoires, qui a défaut d'être des recueils de formules magiques, vous serviront d'astuces naturelles pour les petits bobos du quotidien !