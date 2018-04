Shooter : Bière

Bon, alors, comment dire : vous, la bière, la bière, vous...



Où en êtes-vous avec ce nectar divin ? Vous êtes plutôt pale ale, stout, New England indian pale ale, pétrole, fruité, sucré, acidulé ?



Nous en tous cas à L'ApérOriginale on l'adore, c'est même un peu pour cela qu'on a fait un podcast dont l'introduction consiste à ouvrir une bière et à la déguster.

Bon on trouve qu'elles sont très souvent bonnes, mais ça c'est qu'un détail.



Dans ce Shooter, nous parlerons de la bière au sens large, comment on la produit, avec quoi, mais aussi de ce qui se passe en ce moment en France autour de ce breuvage houblonné.

Comme l’émergence des différents festivals, des différents producteurs, qu'ils soient artisans ou amateurs.



Et pour cette occasion, nous aurons au téléphone Lucas, l'une des personnes derrières BMaker. C'est une société qui vend des kit de brassage amateur.



Comble du bon timing, Lucas sera (normalement) en direct du lyon bière festival !



On se donne rendez-vous le samedi 21 avril à 14h, choppe à la main, pour trinquer en direct du studiom !



Kanpai !



PS : Il y aura une petite surprise lors de ce shooter. "Stay tuned" comme on dit au states ;)





PS2 : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais buvez une bière aux fruits par jour !