Le bonheur au quotidien !

Qu'est ce que le bonheur ? Un état durable de plénitude, de satisfaction ou de sérénité, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Et si je vous donnais des petites astuces et des exercices ludiques pour augmenter le vôtre, ça vous tente ?



Alors préparez une feuille et un stylo et surtout mettez-vous dans un endroit tranquille et confortable pour votre heure de bien-être et de cocooning rien qu'à vous avec Hiza Zen sur RADIOM !