C'est quoi ? C'est High Tech !

Bonjour à vous, férus (ou non) de high tech, une nouvelle émission voit le jour au sein de RADIOM : C'est High Tech !

Venez découvrir avec nous (Nathan et moi-même) toute l'actualité de ce pan du monde moderne !

"Excellent mais quand est-ce que ça commence ?", me demanderiez-vous ! C'est simple : on commence dés demain, jeudi 14 septembre 2017 à 19h précises.



Au programme de cette émission — qui j'en suis sûr deviendra légende — nous débrieferons la Keynote d'Apple du mardi 12 septembre et donc la fameuse annonce du "tant attendu" iPhone 8.



Alors à vos smartphones, tablettes et autres objets connectés et venez partager avec nous une vision du futur !