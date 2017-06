C'EST LA FIN ...

Après quelques mois d’émission hebdomadaire, Le Tuesday Décalco Show c’est terminé ! Non on déconne, on est juste en « vacances » mais pour fêter ça on vous invite à nous écouter pour la dernière émission du Tuesday...



...Décalco Show qui reviendra bien évidemment en septembre prochain à la reconquête des auditeurs Tarnais ! Pour ce final, on va vous faire écouter pas mal de nouveautés, notamment un artiste peu connu « Lycan », jeune rappeur de Milan. Il rappe en Français et en Italien !



On va vous parler également du groupe de rock RMS (Root Mean Square). Ils sont passés sur la scène du Bikini le 29 mai.



On se retrouve juste après Good Vibrations mardi à 20h pour Le Tuesday Décalco Show, la dernière de cette saison ;)





Plus d'infos :- La chaîne YouTube de Lycan