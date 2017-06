Ce petit village d'irréductibles

Cela fait maintenant 3 ans que l'association Manger, Coudre, Tricoter a vu le jour.

À l'origine de ce projet, c'est bel et bien l'idée de ces irréductibles commerces qui ont décidé de s'installer dans ces petites ruelles castraises (Rue Beaujeu et Rue Saint Benoît), pourtant laissées à l'abandon depuis longtemps.

Le pari était risqué pour ces commerçants mais avec beaucoup d'envie et de persévérance, ils ont réussi à créer une dynamique humaine hors du commun.



On retrouve donc cette fois-ci Caroline Louise. Installée depuis trois ans, elle est secrétaire de l'association et propose dans sa boutique de vous plonger dans l'univers du tricotage. Outre la vente de laine et de ses propres créations, vous y retrouverez notamment en hiver des ateliers de tricotage ouverts à tous.



En avançant au fil des pavés, on trouve quelques portes plus loin Monique, présidente de l'association qui il y a 5 ans a ouvert son atelier Au point zig-zag. Ce lieu respire le plaisir et la convivialité, une ambiance de douceur s'empare de cet atelier dès les premiers pas.

Son rêve d'enfant de devenir couturière avait déjà abouti grâce à une petite boutique située dans le quartier du tribunal.

Cette passionnée vous propose bien évidemment des créations originales mais aussi des ateliers de couture dans lesquels vous laissez libre cours à votre envie de créer. Monique, elle, vous apporte le support technique et les compétences pour vous encadrer.



On arrive un peu plus loin dans la rue à l'origine de cette dynamique où l'on trouve la place-forte des irréductibles : Les Champs du Sud.



Ce salon de thé, tel un grand crû, n'a cessé de se bonifier depuis son ouverture.

On y retrouve aujourd'hui la restauration, les ateliers d'écriture, de jeux, de langues vivantes, des expos, des concerts, du théâtre... le mieux étant de leur rendre une petite visite.



L'association de ces trois commerces nous donne rendez-vous samedi 10 juin pour le troisième Marché des créateurs.



Cette année c'est environ 65 artisans-créateurs qui nous régaleront de leurs travaux de 9h à 19h au cœur du village. Concerts, ateliers et concours rythmeront cette journée. La restauration sera bien évidement possible sur place.



C'est bel et bien le lien social qui anime cette association, un rendez-vous incontournable et intergénérationnel.



Alors on bloque la date, on embarque la famille, les amis, et on vient passer un bon moment dans un cadre atypique et chaleureux.



Nous, nous avons la chance de les recevoir jeudi soir dans Passeurs de Bougnettes sur RADIOM, alors on écoute, on écoute !





LeS B0ugn3tteS Des CréATeuRS





Plus d'infos :- Le site web de Caroline Louise - Au point zig-zag sur Facebook - Les Champs du Sud