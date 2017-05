Génération souvenir

Une émission qui me tient à cœur se samedi sur les groupes Abbacadabra (dont j'ai fait les chœurs) et les Mini-Star, que j'ai croisés très souvent à Cabourg pour le Festival de la Chanson pour Enfants.



Je vous raconterai mes souvenirs et leurs histoires, alors n'oubliez pas : rendez-vous samedi à 16h pour un nouvel épisode de Génération Morgan !