Soyez sympas, rembobinez !

Oyez oyez !



Mardi 2 mai 2017, à l'occasion de notre second thème, on remonte le temps avec l'émission Good Vibrations ! Direction les 90's.

Vous savez, ces années qui ont enterré le baladeur CD et fait naître le premier baladeur numérique !



L'apparition du rock teenage avec des groupes comme Green Day, Blink 182, Sum 41 Mais aussi et bien sûr des classiques comme R.E.M., Beck ou les Innocents... Bref, ce mardi avec Good Vibrations, on rembobine pas seulement les cassettes... mais le temps aussi.



Allez, la bise.