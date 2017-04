Pas de Show ce Mardi !

Bonsoir chers auditeurs !



Malheureusement, ce soir, pas d'émission Le Tuesday Décalco Show. Eh oui, la vie d'étudiant et les imprévus ne rendent pas la préparation d'une émission facile, d'autant plus qu'il ne reste qu'un décalco sur deux !



Mais ne vous affolez pas, on se retrouve mardi prochain (le 2 mai) pour de nouvelles actualités et très probablement une bonne partie Politique pour se situer après ce premier tour des élections présidentielles de 2017 !



Je vous fais un gros bisou, passez une bonne soirée avec mes collègues et à la semaine prochaine, les décalqués !