Le commissaire Maigret : première version

Hello les amis,

Nous serons en compagnie du plus français des belges : le commissaire Maigret !

Je vous parlerai de la première version de cette série qui date de 1969 avec le regretté Jean Richard.



Et dans deux semaines, je vous parle de la deuxième série avec Bruno Cremer.



À samedi les amis ! Et bien sûr, nous parlerons de Georges Simenon !