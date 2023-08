Coucou les loulous !



Cette semaine, jeudi 3 août 2023 à 16h, nous parlerons de "Marie" 1, un magnifique et bouleversant court-métrage contre les violences faites aux femmes !



Pour cela, nous serons en compagnie de ses deux réalisateurs et de son actrice principale : Héloïse Ménat, Guillaume Huynh Quan Suu et Rémy Alonso !



Modou, Kévin et moi, Coralie (en compagnie d'Anthony), allons comprendre avec eux le chemin parcouru pour arriver jusqu'à cette superbe production, et allons vous permettre de la découvrir à votre tour !



Alors, à plus les pupuces !