Discrimination sur le physique

Hello les loulous !



Cette semaine, jeudi 24 août 2023 à 16h, nous parlerons des discriminations, particulièrement à l'embauche, concernant le physique ou le handicap d'une personne.



Un phénomène malheureusement bien trop courant et qui doit s'arrêter au plus vite !





Alors à plus les pupuces, comme tous les jeudis à 16h sur radiom.fr !