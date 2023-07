Quand j'ai failli mourir

Coucou les copains !

Cette semaine, jeudi 22 juin 2023 à 16h, on se retrouve pour parler de plusieurs de mes expériences et du témoignage de Maëlys sur le fait de frôler la mort.



C'est très probablement arrivé à certains d'entre vous, et c'est une expérience qui peut nous faire avoir une vision totalement différente sur la vie.



Alors si vous souhaitez vous soulager et parler de sujets tabous ou traumatiques comme celui-ci, rendez-vous dans Bully tous les jeudis à 16h !



À plus les pupuces !