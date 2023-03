Stop au harcèlement scolaire

Bonjour à toutes et à tous !

C'est jeudi 30 mars 2023 à 16h que nous parlerons d'un sujet qui mérite d'être abordé encore et encore, un sujet qui malheureusement perdure dans le temps et qui doit rapidement prendre fin : le harcèlement scolaire.



Malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup trop d'élèves sont victimes d'intimidation, de moqueries, de violence physique, ou de bien d'autres méchancetés dans un lieu qui est censé leur permettre de s'éduquer de manière saine.



Nous en parlerons de nouveau ce jeudi, avec de nouveaux témoignages et des solutions pour lutter contre le harcèlement, afin que cela cesse le plus tôt possible.



Si vous souhaitez témoigner de votre vécu sur ce sujet-là, vous êtes libres de le faire sur mon compte Instagram : @corrrrrrrrrrrrra.



Alors on se retrouve comme tous les jeudis, jeudi 30 mars 2023 à 16h, dans Bully !