Hello à tous et à toutes !

Ce jeudi 23 mars, je vous parlerai des tocs. On apprendra ensemble ce que c'est et comment les gérer, mais aussi nous parlerons de certains d'entre vous qui ont pu en témoigner pour cette émission !

Alors rendez-vous cet aprèm à 16h sur RADIOM.fr !



N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages sur le harcèlement pour une prochaine émission de Bully sur mon Instagram : @corrrrrrrrrrrrra