Hello hello !

On se retrouve jeudi 2 mars 2023 à 16h pour parler de jalousie.

Autant en amitié qu'en amour ou au travail, elle est malheureusement très présente tout autour de nous.

Malgré tout, c'est un sentiment naturel et que nous avons sûrement tous ressenti au moins une fois.

Alors, parlons-en, ce jeudi, dans Bully ;)