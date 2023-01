Des amis pas si sympa que ça

Salut salut !

On se retrouve jeudi 19 janvier 2023 à 16h pour parler de l'amitié toxique !

Vous savez, ces gens que vous considérez comme vos vrais potes et à qui vous tenez beaucoup, mais qui vous traitent comme la cinquième roue du carrosse !



N'hésitez pas à venir nous écouter, comme tous les jeudis, à 16h sur RADIOM.fr !



À plus les pupuces !