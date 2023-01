Le Forcing

Salut salut !

Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2023 à 16h, nous parlerons de tous ces forceurs (filles ou garçons) qui ne lâchent pas l'affaire, même quand vous leur dites non.



On verra comment se tirer d'affaire et on entendra plusieurs histoires au cours de cette émission.



Alors bonne écoute et à plus les pupuces !