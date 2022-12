Bonjour (ou bonsoir) à toutes et à tous.

Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet aussi grave qu'important : la maltraitance animale.

Nous avions déjà abordé le sujet de maltraitance du côté des humains, nous passons maintenant à une autre branche de ce type de malveillance.

Si vous souhaitez témoigner ou participer à la prochaine émission, tout se passe sur mon Instagram : corrrrrrrrrrrrra.



Merci à tous et, malgré la gravité du sujet, rendez-vous jeudi 15 décembre 2022 à 16h, et bonne écoute !