Dans Bully jeudi 6 octobre 2022 à 16h, Tristan et moi allons parler de la prostitution et du proxénétisme.

Ce sont des sujets très sensibles et tabous, c'est pour cela qu'il faut en parler, pour la sécurité des personnes attirées par ce métier, ou qui souhaitent sortir d'une situation dangereuse en rapport avec ce sujet.

Alors j'espère que cette émission vous plaira, et je vous donne rendez-vous jeudi 6 octobre 2022 à 16h, sur l'antenne de RADIOM et sur le chat !