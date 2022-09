Coucou les loulous !

C'est jeudi 29 septembre 2022 à 16h que nous parlerons des différents genres/sexualités et discriminations en rapport avec la communauté LGBTQIA+.

Le but est de s'informer et de s'éduquer sur le sujet, et on vous invite également à participer à l'émission avec nous tout au long de celle-ci !



À plus les pupuces !