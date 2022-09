Coucou les loulous !

Je vous parlerai jeudi 22 septembre 2022 à 16h de l'autisme.

On s'informera ensemble sur la signification de ce mot et nous échangerons nos propres expériences sur le sujet.

N'hésitez pas à parler avec nous pendant toute l'émission sur le chat de celle-ci, et à suivre l'actualité de Bully sur radiom.fr, ainsi que sur mon compte Instagram).



Alors à plus les pupuces !