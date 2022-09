Salut les petits choux !

C'est jeudi 15 septembre 2022 à 16h que nous parlerons de l'endométriose, une maladie qui touche beaucoup de personnes et qui suscite beaucoup de questions.

Nous tenterons d'y répondre lors de cette émission et d'aider ceux qui en auront besoin.



Alors à plus les pupuces !