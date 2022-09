Coucou les petits loups !

Cette semaine jeudi 8 septembre 2022 à 16h, nous allons parler d'un sujet qui touche malheureusement trop de personnes, de haine gratuite : la grossophobie.

On verra la signification de cette expression, mais également tout ce qui en découle.

J'attends vos retours avec impatience sur mon compte Instagram ou en direct sur le chat, et je vous retrouve, comme tous les jeudis, à 16h !



À plus les pupuces ;)