Aujourd'hui dans Bully nous parlerons de la mort et du deuil.

Aucun témoignage ne sera donné, nous parlerons du sujet en faisant le tour de ses différents aspects et en essayant de mieux le comprendre.

Aussi, vos témoignages et réactions sont les bienvenus tout au long de cette émission, via le chat de celle-ci.



Bisous les loulous !