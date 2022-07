Coucou les petits bouts !

Aujourd'hui jeudi 7 juillet 2022 à 16h, Tristan et moi allons vous parler de la solitude, un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, que ce soit parce qu'ils sont dans ce cas, ou parce qu'ils ont peur d'y être.

Alors n'hésitez pas à venir participer avec nous et à nous donner votre vision des choses !



À plus les pupuces !