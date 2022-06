Mon histoire

Dans Bully, Modou et moi allons, aujourd'hui à 16h, parler de pervers narcissique, en particulier de mon témoignage.

Je vous parlerai de mon ex beau-père et de tout ce qu'il a fait subir à ma famille.

Pour tous ceux qui ont vécu ou vivent la même chose que moi, nous vous donnerons des numéros et de l'aide en fin d'émission.



Alors bonne écoute ;)