Toxicité en amitié

L'amitié toxique est de retour en tant que sujet principal dans Bully.

Aujourd'hui, c'est Romain et Nolan qui vont nous parler de ce qu'ils ont vécu.

Nous allons en discuter de manière constructive et trouver des solutions ensemble, pour eux mais également pour ceux qui vivent la même chose.

