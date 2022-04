Bonjour les petits choux !

On se retrouve aujourd'hui à 16h Modou et moi avec un nouvel invité, Kuro San, afin de vous parler de cyberharcèlement dans Bully.

En effet c'est le danger auquel chaque internaute s'expose, en particulier sur les réseaux sociaux.

On vous donnera nos aides, conseils et solutions, afin de réagir au mieux si vous subissez de la pression sur les réseaux sociaux.

Alors bonne écoute et bonne journée, et rendez-vous aujourd'hui à 16h !



À plus, les pupuces !